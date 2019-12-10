Строители просят не допускать к ремонту дорог малый бизнес

СЕГОДНЯ 21:02 2019-12-10T21:02:29+03:00

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Ряд предложений по изменению законодательства в области госзакупок направил в адрес правительства Российской Федерации гендиректор дорожно-строительной компании «Автобан» Алексей Андреев. В частности, он попросил ограничить доступ к контрактам сектору малого и среднего предпринимательства.

«Автобан», как крупнейший холдинг на рынке российского дорожно-мостового, промышленного и гражданского строительства, предложил вести учет всех, кто причастен к госконтрактам МСП, а также социально ориентированных НКО, привлеченных в качестве субподрядчиков и соисполнителей. В настоящее время подобные организации могут рассчитывать не менее чем на 5% от всей цены контракта. А компания рекомендует добавить к данной формулировке такое уточнение: «и не более 15% от цены контракта». Объясняется это тем, что небольшой бизнес при высокой стоимости проекта привлекать крайне тяжело.

На данный момент, все крупные строительные компании являются, по сути, группами фирм под управлением основной компании. Именно она, как правило, участвует в конкурсе, и с ней заключается соглашение, но работы на объекте ведут хозяйствующие субъекты с 50-процентной долей в уставном капитале основного подрядчика. Дорожники хотят внести изменения в федеральный закон и разрешить подобным фирмам выполнять строительные работы.

Среди других предложений по изменениям в законодательстве, было выдвинуто также предложение по изменению способа определения поставщика, указанного в 44-ФЗ, если контракт связан со строительством и реконструкцией автодорог. Дело в том, что после разработки проектно-сметной и рабочей документации объект закупки может кардинально измениться, что может грозить неисполнением соглашения. Поэтому, выбирая подрядчика, стоит учитывать не только ценовую политику, но и наличие у него опыта, квалификации и качества предоставляемых им услуг. Для этого у заказчика должна быть возможность провести открытый конкурс, когда информация о закупке становится доступной неограниченному кругу лиц.

— В случае отсутствия разработанной проектной и рабочей документации, предметом которой является выполнение работ по строительству, реконструкции и капремонту, заказчик имеет возможность осуществить закупку с помощью проведения открытого конкурса, — цитирует издание News.ru предложения по изменению федерального закона.

Гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков также отметил, что идеи дорожников сейчас особенно актуальны, поскольку в 2020 году кабмин планирует внести поправки в 44-ФЗ. По его словам, предполагается упростить и ускорить сам процесс закупок и изменить блок аналитики. Кроме того, планируется внести изменения в направлении повышения качества и полноты предоставляемых сведений и улучшить работу с поставщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU