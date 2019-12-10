Бороться с коррупцией в Новосибирске будут роботы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-10T13:12:24+03:00

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Скоро на помощь прокуратуре придут боты – они будут проверять законность правовых актов.

Когда умышленно, а когда по ошибке чиновники издают документы, которые содержат коррупциогенные факторы (то есть создают предпосылки для преступлений). Сейчас многочисленные указы, приказы и распоряжения проверяют люди. Регулярно находят нарушения. В Новосибирской области в этом году прокуратура проверила 15554 нормативных акта. В них нашла 998 коррупциогенных факторов.

Скоро изучать документы будут и виртуальные роботы.

- Это программа, которая будет все нормативно-правовые акты проверять. Робот будет их изучать и выявлять по определенным параметрам те, которые содержат коррупциогенные факторы. Даже будет готовить соответствующие меры реагирования – протесты, требования, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

На пресс-конференции, которая прошла в КП-Новосибирск, руководитель назвал еще ряд цифр.

За прошедший период года органы прокуратуры выявили более 700 фактов нарушения закона при подаче деклараций о доходах, правоохранители раскрыли 419 коррупционных преступлений.

О скором нововведении рассказал начальник антикоррупционного отдела Павел Илык.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU