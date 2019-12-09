Сами виноваты? Новосибирец отказался платить больше за автобусные билеты со старой ценой

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-09T19:06:57+03:00

В Новосибирске горожане отказываются ездить в транспорте по билетам с другой ценой. Фото: "АСТ-54"

Изменить размер текста: A A

Цены на проезд в Новосибирске поднялись 8 декабря. Однако в транспорте на некоторых маршрутах пассажирам до сих пор выдают старые билеты. Некоторые сибиряки крайне возмущены происходящим — они не желают мириться с подобными ситуациями и отказываются платить сумму больше той, которая указана в билетах.

— Стоимость билета на проезд в автобусе — 24 рубля. Но на самом билете написано 22 рубля, — пишет сибиряк в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Ну, я и заплатил за билет столько, сколько на нем указано: 22 рубля и ни копейкой больше.

Подобные инциденты происходили в Новосибирске и раньше. В прошлом году, в Мэрии города Новосибирска на запрос КП-Новосибирск касаемо этой темы ответили, что бланки билетов с измененной информацией о стоимости проезда не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф.

— Ввиду того, что бланки билетов на проезд в общественном транспорте изготавливаются типографским способом, бланки билетов с измененной информацией о стоимости проезда не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном сообщении. — Кроме того, наличие на билете не соответствующей действительности информации — не является препятствием для обращения в страховую компанию за получением страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, так как билет не входит в перечень документов, представляемых страховщику.

А вот юристы имеют на этот счет свое мнение, утверждая, что выдавая пассажирам билеты с иным тарифным значением перевозчики нарушают закон.

— Перевозчик нарушает закон, так как выдает недостоверный финансовый документ, — говорит юрист Инесса Рябинина. — Должна прокуратура подключиться. К тому же они таким образом могут скрывать часть выручки и уходить от полного налогообложения. На таких условиях, если нарушения массовые, бизнесмена даже могут лишить права заниматься этим видом перевозок.

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые люди уверены, что сибиряк, отказавшийся платить за проезд цену, отличающуюся от той, что написана на билете, поступил абсолют правильно. А некоторые утверждают, что не стоило идти на принцип из-за такой небольшой суммы:

— Я считаю, что он все правильно сделал. Если 22 рубля, то 22 рубля.

— Какой смысл так распаляться из-за каких-то 2-х рублей.

— Он бы еще расписку взял, за такие-то деньги.

— Эта ситуация уже не удивляет. Цена одна — билеты другие, — пишут люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их некуда девать»: в новосибирских автобусах пассажирам выдают просроченные билеты

На них написано, что пассажир заплатил 19 рублей, хотя на деле цена за проезд уже 22 рубля. Юристы говорят о серьезном нарушении (подробнее)

Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах

А также заменили старые билеты в автобусе №30 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU