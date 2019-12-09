2019-12-09T15:23:26+03:00
Общество

«Курящая мразь! Пусть этим дымом травится твоя семья»: гневное объявление в подъезде взбудоражило соцсети

Заметили листок с возмущенным текстом в Первомайском районе
Алена КУЛЕШОВА
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Гневное объявление появилось в ожном из подъездов Первомайского района. Фото: "ЧП Новосибирск"Гневное объявление появилось в ожном из подъездов Первомайского района. Фото: "ЧП Новосибирск"
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В одном из подъездов многоквартирных домов в Первомайском районе Новосибирска жители заметили гневное объявление, адресованное любителям курить на лестничной площадке. В тексте объявления возмущенный житель дома утверждает, что устал от постоянного запаха табачного дыма. При этом негодующий сибиряк не стесняется в выражениях.

— Курящая в подъезде мразь, почему я и моя семья должны нюхать твою вонь? — пишет автор гневной записки, фотография которой появилась в паблике Вконтакте «ЧП Новосибирск».

Этот конфликт не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Однако в комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые подписчики уверены, что автор объявления прав, и курить в общественных местах запрещено не просто так, а некоторые утверждают, что не стоит придавать этой ситуации такое большое значение:

— Здесь все написано правильно, уже не знаешь, как с этим бороться!

— Все такие нежные стали! Раньше все в подъездах курили и ничего.

— Хоть написано и правильно, но очень грубо. Можно было нормально сказать, -пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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