«Всего 24 билета продали из кассы!»: в ДК прокомментировали отмену спектакля «Анна Каренина»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-09T14:07:03+03:00

По словам замдиректора ДК Чкалова, это была инициатива самого заказчика

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В ДК Чкалова в Новосибирске прокомментировали ситуацию с отменой спектакля «Анна Каренина». По словам заместителя директора ДК, идея не проводить в этот день спектакль принадлежала не сотрудникам учреждения, а заказчикам из Московского современного художественного театра.

— Этот спектакль действительно был отменен из-за того, что было продано мало билетов. Но на самом деле дела обстояли так: у нас с заказчиком был заключен договор на аренду большого концертного зала, в пятницу я спросил у него: будет ли в итоге этот спектакль? И мне четко сказали, что мероприятия не будет, поскольку мы продали мало билетов. И нашей вины тут нет: мы эти билеты не реализовывали — их реализовывал заказчик, — рассказал КП-Новосибирск Александр Николаевич Руф зам.директора ДК Чкалова. — Вся реализация билетов была полностью на плечах театра, мы к этому не имели никакого отношения.

По словам Александра Николаевича, деньги за билеты людям, которые все же их приобрели, тоже будет возвращать Московский современный художественный театр.

— У нас в кассе было продано всего 24 билета. Остальные люди приобрели на других порталах, в том числе и онлайн, — пояснил Александр Руф. — Поэтому все билеты будут возмещать по месту покупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU