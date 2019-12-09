«Розовый слон» довел новосибирского отличника до суда за килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-09T17:03:18+03:00

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Отличник из НГТУ оказался оператором новосибирского интернет-магазина наркотиков «Розовый слон». По информации прокуратуры, это одно из первых дел преступной группировки, торговавшей метилэфедроном в виде розового порошка на территории региона. Уроженец поселка Горный в Тогучинском районе рассчитывает на досудебное соглашение: еще семь его подельников находятся в СИЗО.

Новосибирская полиция задержала девятерых членов банды еще 18 июня 2018 года, вскоре суд поместил всех подозреваемых под арест. По данным МВД, подозреваемые создали интернет-магазин «Розовый слон» в апреле 2016 года, и занимались сбытом веществ с помощью «телеграмма» Slon_Nsk и аккаунтов в мессенджере «хаббер».

Лидером преступного сообщества выступил 24-летний житель Новосибирска, также в банде были оператор магазина, фасовщики и закладчики. Работу «Розового слона» координировал сообщник из страны в Восточной Азии.

Подозреваемый студент успел проработать оператором сайта с января по июнь 2018 года — ему были предоставлены логин и пароль от сайта и бота в мессенджере. Отличнику вменяют множество эпизодов сбыта наркотических веществ, в том числе попытку сбыта в особо крупном размере в размере более 486 граммов метилэфедрона.

Также молодой человек обвиняется в легализации незаконно добытых денежных средств. За два года создатели интернет-магазина смогли легализовать более 6 миллионов рублей, сообщали в полиции.Сегодня прокуратура начала зачитывать обвинение в суде, материалы дела составляют более ста страниц.

— Обвиняемый заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Ранее молодой человек не был судим, по месту учебы характеризовался положительно. Еще один участник преступной группы также заключил досудебное соглашение, в ближайшее время его дело также будет рассмотрено в суде — прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Кировскогго района Гульфия Закирова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/663607" frameborder="0"></iframe> Спецназ вошел в окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU