«Теперь он в любящих руках» : сибирячка спасла котенка, брошенного в метро, и забрала его к себе
История с брошенным котейкой, которого нашли в картонной коробке на станции Гарина-Михайловского, получила продолжение. На самом деле, оставили животное на вокзале. Сибирячка, которая была в поездке, шла к метро и случайно увидела котейку. Она сжалилась над пушистиком и взяла к себе домой. Девушка спустилась в метро, но там ее вместе с большой коробкой остановили сотрудники, чтобы досмотреть. Увидев, кто в коробке, серьезные лица расплылись в улыбке. Поглазеть на пушистика сбежалась целая толпа прохожих.
— Молодец, Катя! — говорили люди.
— А что теперь будет с котиком? — беспокоились очевидцы.
— Не переживайте, теперь он в любящих руках, — заверила девушка.
Однако, чуть позже, девушка опубликовала видео с котенком в сторис своего аккаунта в Инстаграме. На кадрах животное ластится к своей спасительнице. Но, ролик девушка сопроводила подписью: «Отдам котика». Возможно, позже она передумала расставаться с животным, которое ее уже так полюбило.
ИСТОЧНИК KP.RU