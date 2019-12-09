2019-12-11T07:53:05+03:00
Дом. Семья

«Теперь он в любящих руках» : сибирячка спасла котенка, брошенного в метро, и забрала его к себе

Как оказалось, пушистика нашли не в метро, а на вокзале
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девушка, которая нашла котенка в коробке, забрала его себе. Фото: стоп-кадр.Девушка, которая нашла котенка в коробке, забрала его себе. Фото: стоп-кадр.
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История с брошенным котейкой, которого нашли в картонной коробке на станции Гарина-Михайловского, получила продолжение. На самом деле, оставили животное на вокзале. Сибирячка, которая была в поездке, шла к метро и случайно увидела котейку. Она сжалилась над пушистиком и взяла к себе домой. Девушка спустилась в метро, но там ее вместе с большой коробкой остановили сотрудники, чтобы досмотреть. Увидев, кто в коробке, серьезные лица расплылись в улыбке. Поглазеть на пушистика сбежалась целая толпа прохожих.

— Молодец, Катя! — говорили люди.

— А что теперь будет с котиком? — беспокоились очевидцы.

— Не переживайте, теперь он в любящих руках, — заверила девушка.

Однако, чуть позже, девушка опубликовала видео с котенком в сторис своего аккаунта в Инстаграме. На кадрах животное ластится к своей спасительнице. Но, ролик девушка сопроводила подписью: «Отдам котика». Возможно, позже она передумала расставаться с животным, которое ее уже так полюбило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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