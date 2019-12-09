2019-12-09T15:38:20+03:00
Общество

«Пацанчики по ГОСТу»: новосибирец объявил войну автохамам на дорогах

Водитель патрулирует улицы с видеорегистратором и выкладывает нарушения в соцсети
Никита МАНЬКО
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Перестроение нарушителя разозлило водителей. ФОТО: кадр из видео с YouTubeПерестроение нарушителя разозлило водителей. ФОТО: кадр из видео с YouTube
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Новосибирец начал борьбу с нарушителями ПДД в интернете: мужчина раскритиковал манеру вождения водителей подержанных «Мерседесов» и «БМВ», которые «выдавливали его с полосы» вечером 7 декабря.

Видео было снято за один вечер: всего за два часа в кадр попали три автохама. Как утверждает автор, первый водитель на «Тойоте Королла» 1994 года выпуска резко выехал со двора многоэтажек на улице Есенина. Второй случай произошел на улице Бориса Богаткова у кинотеатра «Горизонт»: хозяин кроссовера «Мерседес» развернулся в запрещенном месте, а затем начал «упорно выдавливать из полосы».

Третий случай произошел на территории жилмассива «Юбилейный»: водитель битой BMW 3 серии 1999 года выпуска перестраивался без поворотных сигналов.Сначала водитель BMW «моргал» фарами соседнему авто, чтобы ему уступили дорогу, а в итоге авто влетело в сугроб. Автор видео не только снял водителей, но и проверил их машины по номерам через базу нарушений.

— За рулем и на пассажирском месте были типичные «пацанчики»: кепочки, олимпийки, все по ГОСТу. Кстати, оно уже попадало на «номерограмм» за очередное перестроение без поворотников — рассказал неизвестный охотник за автохамами.

Новосибирец объявил войну автохамам на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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