2019-12-09T16:03:25+03:00
Общество

«Проводка не выдерживает»: в сельской больнице пациенты ждут приема врачей в кромешной темноте

Родители с детьми ждут приема к педиатру в полной темноте
Никита МАНЬКО
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Кромешная темнота регулярно заставляет детей бояться врачей.Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"Кромешная темнота регулярно заставляет детей бояться врачей.Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"
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Жители села Лебедевка Новосибирской области жалуются на частые отключения света в местной амбулатории. Пост о том, как сибирякам приходится ожидать приема врачей в кромешной тьме, появился в группе «Подслушано в Искитиме». Сибирячка рассказала, что неосвещенный коридор пугает детей.

Однако пост вызвал неоднозначную реакцию. Женщине посоветовали приобрести полис дополнительного медицинского страхования и идти в платную клинику, либо переезжать.

— Я тут родилась и плачу налоги. Я же не прошу звезд с небес, а просто света в коридоре больницы, — написала Елена Минакова.

К слову, причиной частых отключений света стала плохая проводка, уточнил местный депутат. На следующий день после жалоб в больнице поменяли лампочки, капитальный ремонт амбулатории запланирован на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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