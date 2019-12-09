Мама мальчика, которому в новосибирском детсаду сломали палец, помирилась с воспитателем

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-09T09:42:24+03:00

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Новый поворот получила история с трехлетним мальчиком, которому сломали палец в детсаду. Напомним, воспитатель утверждала, что ребенок баловался и сам прищемил себе руку. У ребенка была своя версия. Мальчик подтвердил, что баловался. За это воспитатель решила его наказать и закрыть в черной комнате. Малыш боялся бабаек и потому сопротивлялся, не давал закрыть дверь. В какой-то момент его мизинец попал в щель между косяком и дверью. В итоге — перелом средней фаланги мизинца диагностировали в больнице и наложили гипс.

Заведующая садика не поверила словам ребенка. Со слов мамы мальчика Екатерины, она заявила, что малыш гиперактивный и ему бы не помешало лечение. Ситуация накалялась, но после того, как КП-Новосибирск опубликовала рассказ мамы, и история со сломанным пальцем малыша получила общественный резонанс, стороны конфликта примирились.

— На выходных мы пообщались с воспитателем, все обговорили. Наша беседа длилась около часа. Мы друг друга поняли. Меня попросили закончить историю со СМИ, там начались проверки. Я отказалась делать судмедэкспертизу. Написала бумагу, что претензий к воспитателю не имею, — рассказала мама малыша.

Известно, что Екатерина одна воспитывает своего сына, папа мальчика пару лет назад погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU