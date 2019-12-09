«Надо этим повара накормить»: сибирякам продали горелую пиццу с углями

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-09T08:32:38+03:00

Повар же уверен, что с его творением все нормально, а клиент придирается

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Житель Академгородка решил побаловать себя пиццей. Сделала заказ, а через некоторое время сам забрал еду. Когда новосибирец дома открыл коробку, он был сильно удивлен. Внутри была бледная пицца с небрежно разбросанной колбасой без сыра, но с углями. С продуктом было явно что-то не так. Снимки пиццы новосибирец опубликовал в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме.

— В заказе на самовывоз упаковали дико горелую пиццу. Квартира до сих пор пахнет гарью, после того, как мы ее открыли. Написал в службу качества. Они не только пытались мне объяснить, что с ней все хорошо, но и отказались решить проблему. При этом другие пиццы из заказа не были горелыми. Не вернули деньги и отказались заменить. Предложили самому приехать за новой пиццей, но это хамство с их стороны. Хорошо, что я заметил, до того как ребенок успел ее начать есть. Есть желание принести им ее, позвать повара и пусть ест при мне, — написал возмущенный мужчина.

Подписчики паблика по-разному отреагировали на беду новосибирца.

Клиентам предложили заменить, если они приедут, но люди посчитали это хамством.

— Кажется, она и не горелая была бы не очень.

— На вид пицца с детского мастер-класса, которую передержали.

— Ну, с «квартира до сих пор пахнет гарью» это Вы, конечно, преувеличили

— Так и надо повара накормить

— Раз был самовывоз, езжай и бери другую. Тебе вроде не отказали ее заменить, доставку катать из-за одной пиццы.

ИСТОЧНИК KP.RU