2019-12-09T07:13:01+03:00
Общество

«Жена рыдает!»: сова, зверски расстрелянная живодерами, умерла

Активисты надеялись на чудо, а птица, будто знала свой исход
Ульяна ДЖАНКОВА
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Зверский расстрелянная сова Вихрь умерла. Фото: Центр реабилитации животныхЗверский расстрелянная сова Вихрь умерла. Фото: Центр реабилитации животных
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Новосибирские волонтеры из Центра реабилитации для животных (ЦРХП НСО) поделились плохой новостью: сова по кличке Вихрь, которую спасали волонтеры, умерла.

— Несмотря на все приложенные усилия: операции, переливания крови, лекарства и обработки ран — он ушел тихо и печально для нас всех, — написали активисты в своем паблике. — Вскрытие показало, что у птицы остановилось сердце из-за попавшего в него тромба, который в свою очередь отделился от гематомы в месте удара. Пнули ли его после подстрела, или он сам камнем упал на землю и получил ушиб, мы все равно не узнаем. Увидев его рентген впервые, мы решили рискнуть в надежде на чудо, которого не произошло. Он всегда выглядел немножко грустно, будто знал свой исход. Снег тебе пухом, белоснежный принц.

Напомним, что Вихрь — самец белой совы, поступивший с Алтайского края, зверски расстрелянный, как и множество других птиц.

Подписчики паблика, внимательно следившие за судьбой совы, расстроились, узнав, что птица все же умерла.

— Жена рыдает, все же надеялись на чудо, — написали люди в комментариях. — Очень больно, что не выжил Вихрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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