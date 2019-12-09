«Жена рыдает!»: сова, зверски расстрелянная живодерами, умерла

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-09T07:13:01+03:00

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Новосибирские волонтеры из Центра реабилитации для животных (ЦРХП НСО) поделились плохой новостью: сова по кличке Вихрь, которую спасали волонтеры, умерла.

— Несмотря на все приложенные усилия: операции, переливания крови, лекарства и обработки ран — он ушел тихо и печально для нас всех, — написали активисты в своем паблике. — Вскрытие показало, что у птицы остановилось сердце из-за попавшего в него тромба, который в свою очередь отделился от гематомы в месте удара. Пнули ли его после подстрела, или он сам камнем упал на землю и получил ушиб, мы все равно не узнаем. Увидев его рентген впервые, мы решили рискнуть в надежде на чудо, которого не произошло. Он всегда выглядел немножко грустно, будто знал свой исход. Снег тебе пухом, белоснежный принц.

Напомним, что Вихрь — самец белой совы, поступивший с Алтайского края, зверски расстрелянный, как и множество других птиц.

Подписчики паблика, внимательно следившие за судьбой совы, расстроились, узнав, что птица все же умерла.

— Жена рыдает, все же надеялись на чудо, — написали люди в комментариях. — Очень больно, что не выжил Вихрь.

ИСТОЧНИК KP.RU