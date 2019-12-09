«С учебой проблем не было»: в НГУ прокомментировали гибель студента под окнами общежития

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-09T06:43:18+03:00

Студент, погибшей под окнами общежития НГУ, хорошо учился, был дружелюбным и активным. Фото: соцсети

В ВУЗе уверяют, что он был активным и веселым парнем

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В Новосибирском государственном университете рассказали о студенте, которого нашли погибшим под окнами общежития в субботу, 7 декабря. Спасти молодого человека не удалось. При себе он оставил предсмертную записку. Известно, что он учился на втором курсе Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

— Погибший студент, его имя и фамилию в целях соблюдения этики мы не готовы разглашать, был успешным в учебной деятельности: поступил с высокими баллами ЕГЭ, учился на бюджетной основе, проблем в учебе у него не было, как и долгов на протяжении всего обучения. Кроме того, он был очень активным и во внеучебной деятельности. Одногруппники характеризуют погибшего как дружелюбного, веселого и всегда готового прийти на помощь парня, — сообщили в НГУ. — Обсуждать особенности личной жизни студента не считаем возможным по этическим соображениям. По факту возможных причин происшествия ведется следственная проверка. Университет приносит соболезнования и готов оказать необходимую помощь семье.

Напомним, тело студента под окнами общежития нашли его одногруппники. По данным отделения ГО и ЧС Советского района, в кармане 21-летнего Максима (имя изменено по этическим соображениям) было предсмертное послание для близких друзей.

В социальных сетях парень оставил последнее сообщение — Press F to pay respect, что переводится как «Нажмите F, чтобы выразить уважение». Это популярный мем, пришедший из видеоигр — когда погибает солдат высокого звания, игрок нажимает указанную клавишу.

Эта запись появилась в 20.30, через час парня не стало. Для друзей и знакомых гибель парня стала полной неожиданностью.

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Парень оставил предсмертную записку, ранее он никого не предупреждал о своих намерениях. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU