2019-12-08T09:40:28+03:00
Общество

Разыскивается наглый мебельщик с шуруповертом: мастер по перетяжке разобрал чужой диван и выставил его в подъезд

Женщина готова обратиться в полицию и отдел по защите прав потребителей
Екатерина Иванова
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Мебельщик выставил чужую мебель рядом с мусоропроводом. Фото: vk.com/berdsk_onlineМебельщик выставил чужую мебель рядом с мусоропроводом. Фото: vk.com/berdsk_online
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Жительница Бердска поделилась с горожанами неприятной историей. Она заказала мастеру по перетяжке мебели отремонтировать диван, сошлись на сумме 11 тысяч рублей — постоплата. Но разобрав мебель, мастер начал требовать аванс. Эту историю сибирячка опубликовала в паблике «Бердск Онлайн».

— Поступило сообщение: «Скиньте предоплату 50%», — без указания реквизитов. Я сказала, что нет возможности, рассчитаюсь наличными при получении дивана. Он написал, что делать не будет без предоплаты. На что я ответила «хорошо», тогда напишите расписку или дайте квитанцию. Он отказался, — сообщает женщина.

Мастер продержал мебель у себя 4 дня, не выполнив заказ. Когда заказчик пригрозила обращением в полицию, мастер привез диван обратно, но в разобранном виде.

— Поставил диван между первым и вторым этажом в разобранном виде. Хотя забрал из квартиры, — жалуется женщина. — Мебель он разбирал шуруповертом, при этом части болтов не было на месте.

Жительница Бердска хотела бы связаться с человеком, чтобы как-то решить проблему, но мастер перестал выходить на сайт. Рабочего она нашла на сайте услуг «Авито». На пост откликнулись другие горожане, они отметили, что уже имели дело с этим человеком, и ситуации были схожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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