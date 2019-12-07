2019-12-07T10:35:34+03:00
Происшествия

«Ребенок не может выйти из подъезда»: стая бродячих собак возле детсада держит в страхе новосибирцев

Прохожий стал жертвой драки двух стай уличных псов за территорию
Никита МАНЬКО
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Собак прикормили и они дежурят у подъезда. Фото: кадры из видео Дарьи БардадыновойСобак прикормили и они дежурят у подъезда. Фото: кадры из видео Дарьи Бардадыновой
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Жители Пашино пожаловались на стаи бродячих собак возле детского сада №75 «Антошка». По словам очевидцев, бродячие собаки больше недели наводят страх на местных жителей. Не дождавшись отлова новосибирцы продолжили жаловаться на агрессивных животных — очередное видео было опубликовано в сообществе «Инцидент-Новосибирск».

Автор видео Дарья Бардадынова сообщила, что стая из восьми собак обитает в районе улицы Новоуральская, животные ведут себя неожиданно нагло и свободно. Стая даже защищает территорию от других бродячих псов — но проявляет агрессию и к людям.

- На видео две стаи! Вчера они уже подрались между собой, стоял визг на всю округу. Снова собака из стаи дома на Новоуральской укусила парня. Похоже, что кусает одна и та же собака, коричнево-серой масти — говорит Элина Доманцевич.

Жители уже жаловались в новосибирский центр по проблемам домашних животных, там сообщили, что приезжали 4 декабря и поймали девять собак. Однако сейчас стая только выросла: молодая мама Дарья столкнулась уже с десятью псами прямо у подъезда.

— У меня ребенок не может выйти из подъезда, было несколько случаев укусов людей. Собаки бегают до сих пор, отлов вновь приезжал и обещал поймать самую агрессивную собаку женского пола, стерелизовывать и отпускать обратно, — рассказала «КП-Новосибирск» Дарья Бардадынова.

Другие местные жители обвинили соседей из подъезда дома, расположенного напротив детского садика «Антошка» — якобы они прикормили стаю псов.

Стая собак держит в ужасе новосибирцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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