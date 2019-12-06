Из здания железнодорожного вокзала экстренно эвакуировали пассажиров

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-06T10:10:28+03:00

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В пятницу, 6 декабря, в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск — Западный

В Ленинском районе произошло ЧП. В обед из здания железнодорожного вокзала «Новосибирск — Западный» эвакуировали весь персонал и пассажиров. Причиной переполоха стала коробка. Неизвестный пришел в зал ожидания и оставил ее там. Работники вокзала увидели бесхозный предмет и вызвали полицейских.

— Внутри коробки опасных предметов не оказалось. Там были канцелярские наборы. Хозяин вещей до сих пор не объявился, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Всего было эвакуировано 20 человек. Сейчас вокзал снова работает. Была ли это случайность или у того, кто забыла вещи, был злой умысел, выяснят сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU