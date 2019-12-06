2019-12-06T10:39:23+03:00
Общество

Поможем детям: в Новосибирске пройдет благотворительная ярмарка

Все вырученные средства пойдут на лечение онкобольным ребятишкам
Анна ПАШАГИНА
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На ярмарке вы сможете приобрести милые игрушки от сибирских рукодельниц. Фото: «Благотворительная рождественская ярмарка»На ярмарке вы сможете приобрести милые игрушки от сибирских рукодельниц. Фото: «Благотворительная рождественская ярмарка»
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В воскресенье, 15 декабря, в Новосибирске состоится благотворительная ярмарка «Добрый вжух». Место проведение — Советская 18, в баре «Guevara». Прийти на ярмарку может любой желающий.

— Всех гостей ждут сказочные игрушки, коричные пряники, нежные торты и конфеты, новогодние украшения, милые подарки для самых близких, рождественские вкусности, — сообщают организаторы мероприятия благотворительный фонд «Защити жизнь».

Сибиряки смогут принять участие в мастер-классах по ораторскому мастерству, научиться танцевать сальсу и бачату, сыграть в настольные игрушки. Специально для гостей в баре будут скидки на меню кухни.

Все собранные средства пойдут на лечение онкобольным детям. Начало благотворительной ярмарки в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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