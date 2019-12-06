Природа обиделась? Под Новосибирском произошло сразу два землетрясения

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-06T09:22:09+03:00

Жители почти не почувствовали подземных толчков

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Эпицентр первого был в окрестностях села Усть-Чем, второго — в 26 километрах северо-восточнее Искитима. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Толчок под Усть-Чемом имел магнитуду 3,2. Колебания земной коры близ Искитима сейсмологи оценили на 2,7.

Жители не почувствовали землетрясения. Фото: asgsr.ru

Учитывая время суток, в которое были зафиксированы землетрясения, особой паники у населения Новосибирской области они не вызвали.

Последний раз в Новосибирской области землетрясение было зафиксировано 29 октября. В этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,5, а в эпицентре интенсивности достигала 5,6 баллов

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ИСТОЧНИК KP.RU