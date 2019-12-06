2019-12-06T10:22:01+03:00
Общество

«Вы тоже это видите»: реакция манула на дождь в декабре рассмешила соцсети

Неизгладимый кот кот встал на задние лапы под ледяным дождём
Никита МАНЬКО
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Манул стал в позу дозорного. Фото: из инстаграма @nsk_vkurseМанул стал в позу дозорного. Фото: из инстаграма @nsk_vkurse
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Ледяной дождь с утра и неожиданное потепление до нуля градусов удивило новосибирцев. Даже животные Новосибирского зоопарка бурно отреагировали на погоду: особенно ярко проявили себя кошачьи. Сегодня новосибирцы выложили фото манула в соцсети: дикий кот встал на задние лапы.

Комментаторы сравнили необычную позу манула с тушканчиком, с постовым или с Дозорным из «Игры престолов».

— Зима близко! Ночной дозор не дремлет, — написал пользователь kungfunky.

Напомним, с утра весь город покрылся ледяной коркой — пешеходы начали катиться по асфальту, а владельцы авто вынуждены были чистить стекла от ледяной корки.Некоторые горожане не ворчали, а наоборот - восторгались красотой замерзающих капель вместо немедленной поездки на работу.

Ледяной дождь напугал манула. Фото: из инстаграма @nsk_vkurse

Ледяной дождь напугал манула. Фото: из инстаграма @nsk_vkurse

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ИСТОЧНИК KP.RU

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