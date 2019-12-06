Докажите, что вы многодетные: в лицее ребятишек из большой семьи лишили бесплатных завтраков и обедов

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-06T06:07:54+03:00

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В Новосибирске многодетная семья столкнулась с абсурдной ситуацией. Родители вместе с ребятишками переехали в столицу Сибири из Красноярского края. Документ о том, что у них больше двух детей они получили в соседнем регионе. По мнению руководства экономического лицея, где учатся двое детей из семьи, документ недействителен в Новосибирске. Ребят лишили бесплатных завтраком и обедов, а их родителей отправили за доказательством того, что они многодетные.

Этой ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Проверка показала, что требовать у родителей другой документ, подтверждающий их статус многодетных, было незаконно.

— По результатам проверки прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений закона, которое незамедлительно рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время права несовершеннолетних детей восстановлены, — сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU