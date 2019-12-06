2019-12-06T06:07:54+03:00
Общество

Докажите, что вы многодетные: в лицее ребятишек из большой семьи лишили бесплатных завтраков и обедов

Камнем преткновения стала справка, подтверждающая статус родителей
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Из-за справки ребятишек из многодетной семьи лишили завтраков и обедов в лицее.Из-за справки ребятишек из многодетной семьи лишили завтраков и обедов в лицее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске многодетная семья столкнулась с абсурдной ситуацией. Родители вместе с ребятишками переехали в столицу Сибири из Красноярского края. Документ о том, что у них больше двух детей они получили в соседнем регионе. По мнению руководства экономического лицея, где учатся двое детей из семьи, документ недействителен в Новосибирске. Ребят лишили бесплатных завтраком и обедов, а их родителей отправили за доказательством того, что они многодетные.

Этой ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Проверка показала, что требовать у родителей другой документ, подтверждающий их статус многодетных, было незаконно.

— По результатам проверки прокуратура внесла директору представление об устранении нарушений закона, которое незамедлительно рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время права несовершеннолетних детей восстановлены, — сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Могли погибнуть более 150 пассажиров»: пилотов рейса «Новосибирск-Иркутск» ослепили лазером
Будто из глазури: сибиряк показал на видео фокус с ледяной тонировкой на авто
«Как красиво!»: ледяной дождь превратил авто в произведение искусства
«На улице только на четвереньках!»: в Новосибирске водители и пешеходы жалуются на жуткий гололед
«Нет зубов — нет кариеса?»: грозная надпись на бите пассажирки метро рассмешила пользователей соцсетей
«Мне незачем жить»: эксперты — о том, почему «благополучные» подростки сводят счеты с жизнью
Горит заведение рядом с Хилокским рынком, который прославился на всю страну бандитскими разборками
В Новосибирске прекращены поиски женщины в сером пуховике и брутальных ботинках
«Это инопланетяне?»: сибиряки обсуждаю загадочное облако над Обью
«Вы просто нелюди»: торговый центр обвинили в жутких ловушках для птиц
Погода в Новосибирске в декабре: синоптики рассказали, чего ждать после оттепели
«Где ваш рассудок?»: новосибирский косметолог показал замену «губам дьявола»
«Думали — неуклюжая, оказалось — рак»: чтобы спасти двухлетнюю девочку, нужны 3 миллиона
Общественная палата Новосибирской области и курсанты НВИ обсудили как бороться с коррупцией
В Новосибирске появится 250 «умных» остановок за 300 миллионов рублей