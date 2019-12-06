2019-12-06T04:43:24+03:00
Общество

«На улице только на четвереньках!»: в Новосибирске водители и пешеходы жалуются на жуткий гололед

Ночью прошел дождь, а утром подморозило
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы жалуются на гололед.Новосибирцы жалуются на гололед.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В пятницу, 6 декабря, новосибирцы, выйдя из дома, сразу попали на бесплатный каток, правда, вместо коньков у них были собственные ботинки. В город пришла аномально теплая погода. Ночью лил дождь, а с утра подморозило. Водители и пешеходы в соцсетях дружно жалуются на жуткий гололед: сколько и на тротуарах, и на дорогах.

Скользко на тротуарах. Фото: «АСТ-54»

Скользко на тротуарах. Фото: «АСТ-54»

— Летящей походкой я вышла из подъезда и летела до самой детской площадки. Очень скользко!

— На улице только на четвереньках.

— А я сегодня уже навернулась!

— У кого есть коньки, перед выходом на улицу одевайте лучше их.

— Пока до машины шел, чуть 10 раз не упал

— Погода подкинула сюрприз и очень коварный

На дорогах ситуация не лучше, фиксируются уже первые ДТП. Фото: «АСТ-54»

На дорогах ситуация не лучше, фиксируются уже первые ДТП. Фото: «АСТ-54»

Гололед доставил неприятности и водителям: на Винаповском мосту столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны. И еще одна авария серьезно затруднило движение в городе. На Северном объезде при движении в сторону Пашинского шоссе столкнулись две фуры, которые перекрыли практически всю дорогу.

На Винаповском мосту собирается «пробка», там авария с автобусом. Фото: «Инцидент Новосибирск»

На Винаповском мосту собирается «пробка», там авария с автобусом. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Новосибирцы прогнозируют, что к вечеру город встанет в жуткую «пробку».

В Новосибирске гололед, уже фиксируются первые ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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