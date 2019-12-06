«На улице только на четвереньках!»: в Новосибирске водители и пешеходы жалуются на жуткий гололед
В пятницу, 6 декабря, новосибирцы, выйдя из дома, сразу попали на бесплатный каток, правда, вместо коньков у них были собственные ботинки. В город пришла аномально теплая погода. Ночью лил дождь, а с утра подморозило. Водители и пешеходы в соцсетях дружно жалуются на жуткий гололед: сколько и на тротуарах, и на дорогах.
Скользко на тротуарах. Фото: «АСТ-54»
— Летящей походкой я вышла из подъезда и летела до самой детской площадки. Очень скользко!
— На улице только на четвереньках.
— А я сегодня уже навернулась!
— У кого есть коньки, перед выходом на улицу одевайте лучше их.
— Пока до машины шел, чуть 10 раз не упал
— Погода подкинула сюрприз и очень коварный
На дорогах ситуация не лучше, фиксируются уже первые ДТП. Фото: «АСТ-54»
Гололед доставил неприятности и водителям: на Винаповском мосту столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны. И еще одна авария серьезно затруднило движение в городе. На Северном объезде при движении в сторону Пашинского шоссе столкнулись две фуры, которые перекрыли практически всю дорогу.
На Винаповском мосту собирается «пробка», там авария с автобусом. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Новосибирцы прогнозируют, что к вечеру город встанет в жуткую «пробку».
В Новосибирске гололед, уже фиксируются первые ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU