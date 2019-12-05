«Мне незачем жить»: эксперты — о том, почему «благополучные» подростки сводят счеты с жизнью

5 Дек. 23:34 2019-12-05T23:34:00+03:00

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В последнее время в Новосибирской области набирает обороты страшная тенденция: увеличивается количество детских самоубийств. Из доклада Уполномоченного по правам ребенка в НСО за 2018 год известно, что количество суицидов среди детей увеличилось на 23,3% по сравнению с прошлым годом. Было зарегистрировано 249 сообщений о суицидальном поведении несовершеннолетних, из них по результатам сверок с детским психоневрологическим диспансером: 78 суицидальных попыток, 18 — с летальным исходом; 6 случаев суицидального поведения; 165 фактов самоповреждающего поведения, без намерения покончить жизнь самоубийством. В 2017—2018 годах оконченные суициды совершили 25 юношей и 10 девушек.

А за 10 месяцев 2019 года в новосибирские подростки предприняли более 100 попыток уйти из жизни — и семь из них все же привели к летальному исходу. О нескольких из них долгое время говорил весь город. Как стало известно позже, все дети, так или иначе сообщали о своих намерениях в соцсетях, делились своими переживаниями по этому поводу с друзьями и демонстрировали свое недовольство жизнью семье. Однако никто не уделил этому должного внимания.

Психолог Татьяна Скрицкая считает, что суицидальное поведение — это, в первую очередь, не сама проблема, а способ ее решить. В ситуации, когда подросток, с нестабильным физиологическим и психологическим состоянием, сталкивается со стрессом, то он начинает рассматривать суицид как средство спрятаться от всего этого. Мысли об «окончательном побеге» дают ребенку ложное ощущение «свободы» и некоего «выхода» из положения. В основе подростковых суицидов лежит не истинный отказ от жизни: дети на самом деле не понимают, чем может закончиться подобный поступок.

— У подростков доминирует крик о помощи — у него больше мотивации жизни, чем смерти, — передает слова клинического психолога, кандидата психологических наук Полины Цыганковой издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Это означает, что у нас, взрослых людей, гораздо больше ресурсов, чем мы думаем. Ребенок просто не знает, как сделать эту жизнь менее невыносимой для себя. И мы должны ему в этом помочь.

В 94% случаев все дети, попытавшиеся или лишившие себя жизни, воспитывались во внешне благополучных семьях, которые не попадали в поле зрения служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако психиатры, анализировавшие каждый конкретный случай, утверждают, что в 90% случаев дети ощущали дефицит внимания, имели те или иные проблемы в школе или были депрессивно настроены.

При этом версии, которые выдвигают люди, вроде «он это сделал с собой, потому что его бросила девочка», в сути, ничего не объясняют. Если любой взрослый человек обратится к своему опыту, то вспомнит, что первая любовь, как правило, заканчивается не свадьбой, а слезами в подушку. А это означает, что одно конкретное событие само по себе не может стать причиной для ухода из жизни: это всего лишь «последняя капля», которой предшествовали тяжелые переживания, которые долгое время испытывал человек. А факторов для подобного стресса, особенно у подростка, очень много: низкая самооценка, неприятие себя, своего тела, внешности, тяжелая обстановка в семье, домашнее насилие (как физическое, так и психологическое), деспотичные родители.

— У нас в России страшные цифры по подростковым суицидам, — уверена Татьяна Скрицкая. — А после развития кибербуллинга, когда над жертвой издеваются в соцсетях, эти цифры только увеличились. Подростковый возраст нестабилен с точки зрения физиологии и психологии, а когда ко всем этим проблемам присоединяется травля в школе и сетях, может случиться страшное. Особенно если родители не обращают на это внимание. Систематическое состояние напряжения, которое ребенок испытывает, к примеру, в школе, способно развиться в серьезный стресс. А там уже любое событие может подтолкнуть к страшному решению.

Специалисты уверены: нельзя судить обо всех подростках только исходя из соображений того, что причиной всему тот самый «трудный» возраст. Это приводит к тому, что взрослые люди начинают обесценивать личную детскую трагедию. А тем временем, нужно быть внимательным к каждому человеку, уметь слышать его «уникальную боль» и понять главное: когда подросток говорит «я не хочу жить!», то он имеет в виду «я не хочу жить ТАК». Поэтому, если ваш ребенок в шутку говорит, что «лучше умрет, чем …» — задумайтесь об этом. Это очень важный сигнал из глубин подсознания, о том, что на самом деле не все так благополучно, как может казаться с виду.

— Главное, понимать: у суицида, помимо причин и поводов, есть глубокий личностный смысл, — считает Полина Цыганкова. — Если причина отвечает на вопрос «почему это происходит», то личностный смысл отвечает на вопрос «ради чего это все делается». В отечественной суицидологии их несколько: крик о помощи и призыв «помогите мне!», самонаказание и месть из серии «вот умру, и будете все знать». И да, истинный отказ от жизни — в самых тяжелых случаях.

Эксперты советуют учиться распознавать речевые обороты людей, которые в прямом смысле стоят на краю пропасти. К ним относятся фразы из разряда: «Я больше не могу», «Мне незачем жить», «Никому нет до меня дела», «Какой смысл?», «Всем только лучше без меня», «Я никому не нужен/нужна», «Ты не понимаешь!», «Хочу умереть!», «Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это закончится!».

Существует так же ряд фраз, которые способны только ухудшить ситуацию в общении с человеком, находящимся в беде. Увы, как показывает практика, мы все еще используем их довольно часто: «Завтра будет новый день и тебе станет лучше», «Бывает и хуже. Ты должен радоваться тому, что у тебя есть», «У тебя вся жизнь впереди», «Не волнуйся. Все будет в порядке», «У меня была полная жесть — не то, что у тебя», «Соберись, тряпка».

— В Новосибирской области качество индивидуальной работы и психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находится на низком уровне, — сообщает в своем докладе Уполномоченный по правам ребенка в НСО. — Работа по профилактике суицидального поведения с учащимися, родителями, педагогическим коллективом не носит индивидуальный характер, а специалисты, ее организующие, не обладают специальными знаниями и компетенциями в вопросе профилактики суицидального поведения.

Тем не менее, существует много ресурсов в сети, которые могут предложить помощь в режиме онлайн подростку, оказавшемуся в трудной ситуации. К примеру, ресурс «Твоя территория», на котором подросток может пообщаться с консультантом по переписке или позвонить по указанному там телефону. Существует также и телефон доверия — 8-800-200-01-22. Однако, как показывает практика, на том конце провода не всегда можно получить необходимый отклик в трудную минуту. Работает также горячая линия экстренной психологической помощи МЧС России. Чтобы связаться со специалистами, нужно позвонить по номеру 8 (495) 989-50-50.

ИСТОЧНИК KP.RU