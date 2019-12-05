Горит Хилокский рынок, который прославился на всю страну бандитскими разборками

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-05T20:21:22+03:00

В Новосибирске, в ночь с 5 на 6 декабря, произошел пожар на Хилокском рынке.

Очевидцы события утверждают, что пожары на этом рынке происходят часто

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В Новосибирске, в ночь с 5 на 6 декабря, произошел пожар на территории Хилокского рынка. Там вспыхнул один из торговых павильонов. Очевидцы события утверждают, что пожары на печально известном рынке происходят достаточно часто.

— В очередной раз горит «Хилокский» рынок. В этот раз загорелся павильон на рынке «общепита», — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — А ведь рядом находится школа, жилой массив. Интересно, когда-нибудь этим рынком займутся?

В комментариях под постом пользователи соцсетей согласились с мыслями, высказанными автором и побеспокоились о том, что рядом располагается территория, где находятся дети:

— Там действительно недалеко школа. Дети ходят рядом, неужели никого не волнует?

— Похоже, всем действительно без разницы на то, что там происходит.

— Не удивлюсь, если это был поджог? — пишут люди.

Напомним, ранее Хилокский рынок в Новосибирске «прославился» инцидентом со стрельбой, который случился там в октябре этого года.

Загорелся павильон на Хилокском рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU