2019-12-05T19:19:22+03:00
Общество

Погода в Новосибирске в декабре: синоптики рассказали, чего ждать после оттепели

Метеорологи утверждают, что погода в Новосибирске в декабре изменится в середине месяца
Алена КУЛЕШОВА
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Первая декада ноября в этом году выдалась аномально теплой.Первая декада ноября в этом году выдалась аномально теплой.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Всех горожан интересует вопрос, какой будет погода в Новосибирске в декабре. Стоит отметить, что первая декада ноября в этом году выдалась аномально теплой, но потом в Новосибирск пришло резкое похолодание. По словам синоптиков, в декабре погода будет вести себя подобным образом. Больше всего сложностей это доставит коммунальным и дорожным службам.

- В начале месяца в городе была умеренно-морозная погода, сейчас к нам идут воздушные массы из Казахстана, которые и принесли оттепель, - передает слова пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина газета «Навигатор». - В ближайшие дни в Новосибирске можно ожидать температуру от -минус 3 до плюс 3 градусов днем и минус 10 - минус 15 градусов ночью.

Но уже после 10 декабря столбик термометра начнет опускаться до отметки минус 20 градусов. Если говорить о долгосрочном прогнозе, то погода на январь ожидается достаточно теплой и комфортной. Средняя температура будет варьироваться от минус 17 до минус 22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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