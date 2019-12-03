«Я тебя сейчас носом ткну!»: школьники пожаловались на учительницу, издевавшуюся над ними

СЕГОДНЯ 20:09 2019-12-03T20:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Поток жалоб в соцсетях обрушился на учительницу одной из искитимских школ. Дети утверждают, что преподавательница химии и биологии занижает им оценки, унижает, хамит и часто доводит своих учеников до слез.

— В начале этого учебного года у нас появилась новая учительница, с которой сейчас много проблем у учеников и их родителей. Она занижала оценки, доводила детей до слез, кричала, унижала, хамила ученикам и родителям, которые приходили с ней поговорить. Чуть что — учительница отправляла школьников к директору, и вместе с ней отчитывала детей, не давая им сказать и слова, — утверждает автор поста в паблике Вконтакте «Подслушано Искитим». — К директору уже неоднократно ходили родители целыми классами по поводу этой преподавательницы. Даже писали заявление с подписями всех родителей!

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в школу, чтобы разобраться в происходящем и услышать мнение второй стороны конфликта. Однако в образовательном учреждении сообщили, что в настоящее время директор находится в отпуске, а кроме нее никто на вопросы журналистов ответить не может.

По словам учеников этой школы, директор действительно не так давно ушла в отпуск. Школьники предполагают, что это связано с разбирательствами, которые возникли после огромного количества жалоб от детей и их родителей.

— Не так давно наши родители написали коллективное заявление в администрацию Искитима, сейчас в школе проводится проверка. Но когда было написано только первое заявление на имя директора школы по поводу этой учительницы, то она просто резко ушла в отпуск. Мы думаем, директор просто не хочет со всем этим разбираться, — рассказала КП-Новосибирск ученица старших классов той самой школы. — С этой преподавательницей у многих были проблемы. К примеру, один раз я неправильно ответила на вопрос по химии, а она начала кричать, что я несу бред, что у нас у всех «ноль» знаний по ее предмету. Я кое-как уговорила ее пообщаться после урока без директора, но разговор не задался. Я после этой беседы так и не успокоилась, пришлось уйти домой с последнего урока, потому что я просто не могла перестать плакать. У нее также был конфликт с еще одной девочкой, которая правильно ответила на уроке, но учительница утверждала, что это не так. Когда она подошла к ней, чтобы разобраться, преподавательница стала кричать «Я тебя сейчас носом ткну в то, что у тебя было неправильно!». В общем, эта девочка тоже ушла от нее в слезах. У многих проблемы с успеваемостью по ее предмету.

Как утверждают подростки, в настоящее время в школе проводится проверка членами Администрации города Искитим. Но руководство учебного учреждения все же пытается оставить в тайне все происходящее в его стенах.

— Всех родителей, кто участвовал в написании заявления, собирает у себя директриса и просит не распространятся о происходящем в школе, и не писать больше никаких жалоб, — пояснила школьница. — Мы просто боимся, что у нас могут начаться проблемы в учебе, если мы продолжим открыто говорить о происходящем.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий. Если вы являетесь очевидцем происходящего или готовы поделиться какой-либо информацией по этой теме, вы можете написать нам об этом Whats App на номер 7 -923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU