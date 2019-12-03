«Не проронил ни слова»: в Новосибирске арестовали отчима-убийцу пятилетней девочки

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-03T12:44:28+03:00

Мужчина так и не смог сказать, почему был так жесток с ребенком

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В Кировском районном суде выбрали меру пресечения для 38-летнего Максима Н. До окончания расследования его отправили в СИЗО. Об этом просили следователи в связи тяжестью преступления. 1 декабря Максим забил до смерти свою падчерицу. Так он «воспитывал» ребенка и заставлял читать книжку при том, что ребенок плохо говорил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747465" frameborder="0"></iframe> Отчим-тиран забивший до смерти падчерицу в коридорах суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747487" frameborder="0"></iframe> Отчим, убивший 5-летнюю девочку, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Мужчина несколько часов избивал девочку на глазах ее семилетнего брата. Мама детей на тот момент находилась в больнице. Также в суде стало известно, что девочка была изнасилована.

На суде по избранию меры пресечения отчим не проронил ни слова. Когда его вели по коридорам суда, журналисты попытались спросить у него, с чем связано такое зверское поведение. Максим не повернул даже голову в их сторону. Отчима арестовали на 2 месяца, до 1 февраля. Ранее мужчина уже был судим за кражу, грабеж и хищение оружия и боеприпасов. Часто выпивал.

Максим Н. в ожидании избрания меры пресечения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Соседи рассказывали корреспондентам КП-Новосибирск, что в день убийства слышали шум из квартиры, но так как никто не кричал, не придали этому значения. Ранее соседи также вызывали органы опеки в злополучную квартиру, но, по словам жителей, никто так и не приехал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747456" frameborder="0"></iframe> Отчим-убийца, забивший до смерти пятилетнюю девочку, отправился под арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU