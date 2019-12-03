«Там же внутри человек!»: сибиряк погиб на пожаре в дачном домике

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-03T08:50:19+03:00

Мужчина погиб на своей даче, на которой жил круглый год. Фото: стоп-кадр

Он жил там круглый год

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В Кольцово Новосибирского района в дачном обществе «Колос» загорелся один из домов. Известно, что там круглый год жил мужчина. Его тело нашли под завали после того, как пожар потушили. На вид мужчине было около 40 лет. Очевидцы сняли пожар еще до того, как приехали спасатели. Они пытались помочь в тушении, кидали на огонь снег, но безуспешно. Люди пытались понять, внутри дома хозяин или нет. Дом, пристройка и сарай сгорели полностью. Видео пожара опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск».

— Там же внутри человек, хозяин дома, — крикнули очевидцы и побежали к дому.

Но пожар был настолько сильным, что близко подойти было невозможно.

— Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 4,5 км. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Полыхающий дом на видео сняли соседи. Фото: стоп-кадр

По какой причине произошло возгорание, и почему мужчина не выбежал из дома, ведь был день, выяснят дознаватели.

— Жаль мужчину! Какой ужас! Соболезнование родным и близким, — написали в комментариях подписчики паблика.

— Зачем операторы так равнодушно все снимают? — возмутились люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747428" frameborder="0"></iframe> В новосибирском Кольцово мужчина погиб на пожаре в дачном домике.

ИСТОЧНИК KP.RU