Собаку забрали из приюта полгода назад: только посмотрите, какой она стала

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-01T17:27:07+03:00

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У Юты очень непростая судьба: в приют собака попала после того, как неравнодушные люди спасли ее от бывших хозяев-живодеров.

- Сначала им показалось, что у Юты – чумка, и они поили ее водкой. Потом закинули ее в погреб, она там, видимо, выла. Так они ее достали, избили и понесли в мешке выбрасывать на помойку, - рассказывает Алена Мезенцева, руководитель приюта «Кошкино лукошко». – Соседи все это увидели и забрали собаку, а после позвонили нам.

Юте нашли новый дом, пока она еще наблюдалась у ветеринара и ходила в бандаже: новосибирец просто искал собаку и увидел историю подопечной приюта в соцсетях.

- Мы сами привезли Юту в новый дом. Хозяйка как ее увидела, расчувствовалась: «Какая же ты худенькая! Ничего, мы тебя откормим!», - рассказывает Алена. – И вот на днях присылает нам фото. Я даже сначала не поняла, что это за упитанный волчонок. А оказалось, наша Юта. Мы очень рады, что у нашей девочки все хорошо!

ИСТОЧНИК KP.RU