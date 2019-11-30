Суд назвал повышение тарифов в Новосибирске незаконным

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-30T12:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Москвы встал на сторону департамента по тарифам Новосибирской области, согласившись, что ФАС незаконно позволила повысить тариф на тепло в Новосибирской области.

Напомним, тарифы повысили с 1 июля этого года. Как сообщает портал Сибкрай, со ссылкой на руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, с инициативой повысить тариф вышла «Сибирская генерирующая компания» из-за сильного износа теплосетей. По данным регионального Ростехнадзора, около 63% теплосетей Новосибирска нуждаются в ремонте.

Впервые о росте тарифов заговорили еще в 2017 году, но тогда многочисленные митинги не дали поднять коммуналку сразу на 15%, как того хотели власти (в то время пост губернатора занимал Владимир Городецкий). При новом губернаторе - Андрее Травникове - позиция регионального правительства изменилась. Областной департамент по тарифам обжаловал решение ФАС через суд. И в итоге суд признал незаконным такой рост, правда, мотивировочная часть определения пока не опубликована.

ИСТОЧНИК KP.RU