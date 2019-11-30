2019-11-30T12:39:13+03:00
Общество

Суд назвал повышение тарифов в Новосибирске незаконным

Московский арбитраж признал незаконным решение ФАС о повышении цен на тепло
Ева ЛЮТОВА
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Суд согласился, что тарифы на отопление были подняты незаконно.Суд согласился, что тарифы на отопление были подняты незаконно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Арбитражный суд Москвы встал на сторону департамента по тарифам Новосибирской области, согласившись, что ФАС незаконно позволила повысить тариф на тепло в Новосибирской области.

Напомним, тарифы повысили с 1 июля этого года. Как сообщает портал Сибкрай, со ссылкой на руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, с инициативой повысить тариф вышла «Сибирская генерирующая компания» из-за сильного износа теплосетей. По данным регионального Ростехнадзора, около 63% теплосетей Новосибирска нуждаются в ремонте.

Впервые о росте тарифов заговорили еще в 2017 году, но тогда многочисленные митинги не дали поднять коммуналку сразу на 15%, как того хотели власти (в то время пост губернатора занимал Владимир Городецкий). При новом губернаторе - Андрее Травникове - позиция регионального правительства изменилась. Областной департамент по тарифам обжаловал решение ФАС через суд. И в итоге суд признал незаконным такой рост, правда, мотивировочная часть определения пока не опубликована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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