2019-11-28T18:15:55+03:00
Общество

Не понимает, где находится: в Новосибирске ищут пропавшего 74-летнего дедушку в темном пуховике

О его местонахождении ничего не известно с 22 ноября
Алена КУЛЕШОВА
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Пенсионер ушел из дома по улице Релеева 22 ноября. Фото: "Лиза Алерт"Пенсионер ушел из дома по улице Релеева 22 ноября. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске 74-летнего Соколова Евгения Васильевича. Пенсионер ушел из дома по улице Релеева 22 ноября: с этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Этот дедушка уже пропадал раньше, его приводили домой и полицейские, и просто неравнодушные прохожие. В этот раз, по словам родственников, он ушел из дома в неизвестном направлении. У пенсионера возрастные проблемы с памятью, он плохо ориентируется в городе. Не взял с собой ничего, включая телефон, — рассказала КП-Новосибирск представитель поисково-спасательного отряда Елизавета Лиманская. — Возможно, с собой у него есть записка с контактными данными, но это не факт.

Поисковики отмечают, что в таких случаях обычно советуют людям, которые подозревают, что встретили на улице старика, который не понимает, где находится, сразу же обращаться за помощью к нам. Для пожилых людей долгое нахождение на улице в такую погоду может быть опасно.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы с лобной залысиной, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-серый пуховик, темные брюки и черную вязаную шапку.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Евгения Васильевича или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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