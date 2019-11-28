Уволилась директор школы, где учительница вышла замуж за бывшего ученика

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-28T14:55:40+03:00

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Неожиданное продолжение получила история с романом учительницы английского языка и бывшего ученика ее школы: директор новосибирской школы, где преподает педагог, уволилась. Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до Галии Лютиковой, экс-главы школы, и она объяснила, что произошло.

- Мне предложили написать заявление об увольнении. Дело было в том, что уже три года подряд наши дети показывают результаты на контрольных выше, чем их оценки за четверть. То есть, допустим, у ребенка за четверть стоит тройка, а контрольную он пишет на 4 или 5. Но ведь оценка за четверть складывается из многих показателей, не только из контрольных, - объясняет Галия Мансуровна.

- Возможно, это связано еще и с шумихой вокруг истории учительницы и бывшего ученика?

- Нет, о своем увольнении я узнала раньше. Единственное, я попросила, чтобы 15 ноября мы спокойно отметили юбилей школы, и мое место заняла мой заместитель: сейчас она исполняет обязанности директора.

К слову, Галия Лютикова не уходит из школы, где проработала 37 лет (12 из них - в должности директора): сейчас она - учитель математики. А ее коллеги намерены добиться отмены увольнения своего директора и пишут письма во всевозможные инстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU