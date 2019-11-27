«А мама где была?»: суд оставил на свободе отчима, который тушил окурки о трехлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-27T08:01:28+03:00

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В Новосибирской области вынесли приговор отчиму, который оказался настоящим чудовищем для неродного сына. Он истязал мальчика и буквально пытал его за то, что тот плакал и писал в штаны. Семья проживала в Искитиме. Мамы малыша часто не было дома, потому что женщина работала в Бердске, она часто оставалась там с ночевой у сестры. Неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы однажды ребенок не попал в больницу. Травмами мальчика заинтересовались в правоохранительных органах. Правда, за чудовищное отношение к малышу мужчина получил всего лишь условный срок.

После огласки эта история вызвала общественный резонанс. Сибиряки одновременно возмущены и мягким приговором, и тем, как мать могла такое допустить.

После публикации материала в КП-Новосибирск люди оставляют свои гневные комментарии на сайте и в социальных сетях издания.

Мама мальчика работала в другом городе, ее часто не было дома. Фото: соцсети

— Мать не привлекли? Уезжала, ребенка оставляла, чужой мужик — он не нянька. Взяли моду жить со всякими уродами, лишь бы штаны в доме были, потом удивляются, что детей бьют, насилуют и убивают.

— Девушку можно понять, кто не хочет женского счастья и надежного плеча рядом?! Конечно, поторопилась с переездом к «мужу». Хорошо, что соседка увидела и прекратила страдания ребенка! Если это закончится лишь условным сроком, то это не то что странно, а абсурдно, ведь пострадало ребенок.

— Вот они, традиционные семейные ценности в действии! Красота! Сплошная духовность и скрепы! Даже суд это понял и простил! В традиционной семье обязан быть глава — алкаш и бывший уголовник, который будет избивать детей и жену, чтобы дети выросли и пошли по его стопам.

— А мама? Как мама могла оставить трехлетнего малыша с посторонним мужиком, да еще зная при этом, что тот бухает? Еще и ночевать не приезжала!

— Вот не устаю поражаться таким бабешкам — мужик важнее ребенка. Самый главный преступник в этой истории — мама ребенка!

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ИСТОЧНИК KP.RU