«Потом будешь плакать, тварь»: беременную девушку, решившуюся на аборт, затравили в соцсетях

СЕГОДНЯ 20:43 2019-11-24T20:43:13+03:00

Комментаторы не пощадили сибирячку, которая честно написала о своем желании в интернете

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Беременная девушка решилась написать скандальный пост в соцсетях: она не стала скрывать, что в положении, и откровенно заявила в группе «Сплетни Новосибирска», что хочет избавиться от ребенка.

- Подскажите, пожалуйста, где можно сделать аборт? Свыше 12 недель. И цену? Очень срочно нужно, - написала сибирячка.

Вот только в комментариях под постом на автора вылилась волна негатива: кто-то откровенно осуждает ее, кто-то пытается вразумить:

- Свыше 12 недель? Это больше 3 месяцев беременности. Там уже сформировавшиеся малыш. Живой человек, уже и пол можно узнать. Какие подпольные аборты? Ты вообще? На таком сроке только по медицинским показаниям, потому что это уже не аборт, а умерщвление ребёнка.

- Тварь ты. Потом будешь плакать, это отразится на твоём женском здоровье и способности быть мамой. Очень большой срок. Очнись.

- Роди и отдай на усыновление, - пишут сейчас пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU