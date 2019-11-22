2019-11-22T16:57:01+03:00
Общество

«Учитель отвлекся, дети прыгали через козла»: директор школы прокомментировал скандал с избиением третьеклассницы

Он уверяет, что никто не обижал ребенка
Татьяна СОЛОВОВА
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Мама девочки написало заявление.Мама девочки написало заявление.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Директор школы №189, в которой пострадала третьеклассница, высказал свою версию произошедшего конфликта. Напомним, как рассказала мама девочки, одноклассница била девочку об стену и душила ее. Но в учебном заведении другая версия.

- Никто девочку не бил: есть видео с камер наблюдения, которое это доказывает, - сразу отрезал Евгений Шаталов, директор школы. - На уроке физкультуры опытный учитель, которая работает у нас уже около пяти лет, отвлеклась. Да, это была ее ошибка, и мы это признаем. В это время девочка вместе со своей подружкой забралась на козла (так называется спортивный снаряд - прим.ред.). Девочка неудачно спрыгнула: неясно, то ли ей кто-то нечаянно подставил подножку, то ли ребенок запнулся, но она действительно упала и ударилась о стену. Никакой крестик при этом она не теряла, как написали в СМИ: эта пропажа случилась еще до начала занятия, и все о ней знали.

- Как сейчас между собой общаются дети?

- Все в порядке, эти девочки хотят дружить друг с другом. Учительнице, допустившей эту ситуацию, вынесено письменное замечание.

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Мама девочки рассказала, что во время урока физкультуры у детей произошел конфликт: одноклассница била ребенка головой о стену, душила ее, - объяснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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