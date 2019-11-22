Не досмотрел матч: хоккейного фаната арестовали судебные приставы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-22T14:48:33+03:00

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Вечером, 20 ноября судебные приставы города Новосибирска проводили совместный рейд по должникам вместе с сотрудниками Фонда модернизации ЖКХ. Одна из квартир им попалась довольно интересная.

— По одному из адресов судебных приставов встретил должник — хоккейный фанат, который как раз во время их визита смотрел по телевизору матч «Сибирь — Ак Барс». Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами, — сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Незваных гостей мужчина не стал держать в дверях, поэтому судебные приставы легко попали в квартиру. Пока болельщик смотрел матч, исполнители сделали оценку имущества. Арест был наложен на телевизор.

— На вопросы о причинах невыплаты долга, который составляет почти 19 тысяч рублей, мужчина отвечал неоднозначно, не отрываясь при этом от просмотра хоккейного матча. Арестованный телевизор в настоящее время находится у должника на ответственном хранении, — говорят представители службы.

ИСТОЧНИК KP.RU