Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате
За столом во врачебном кабинете жительница Новосибирска увидела врача. Ничего необычного, но его форма одежды расстроила девушку. Белый халат не сиял чистотой, больше всего пациентку поразила дыра на одежде.
— Поход к светилу неврологии. 11 поликлиника, Ленинский район. Никакого уважения к пациентам, рваный, грязный, халат, — написала сибирячка и отправила видео с врачом на страничку revizor.nsk в «Инстаграме».
Короткое видео было опубликовано, к нему прикреплен опрос. У читателей интересуются: смешная ситуация или печальная. Большинство проголосовало за второй вариант ответа.
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ИСТОЧНИК KP.RU