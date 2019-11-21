2019-11-21T15:50:11+03:00
Общество

Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате

Большинство горожан не одобрили такой «лук»
Екатерина Иванова
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Видео с дырявым халатом попало в новосибирский паблик. Фото: instagram.com/revizor.nskВидео с дырявым халатом попало в новосибирский паблик. Фото: instagram.com/revizor.nsk
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За столом во врачебном кабинете жительница Новосибирска увидела врача. Ничего необычного, но его форма одежды расстроила девушку. Белый халат не сиял чистотой, больше всего пациентку поразила дыра на одежде.

— Поход к светилу неврологии. 11 поликлиника, Ленинский район. Никакого уважения к пациентам, рваный, грязный, халат, — написала сибирячка и отправила видео с врачом на страничку revizor.nsk в «Инстаграме».

Короткое видео было опубликовано, к нему прикреплен опрос. У читателей интересуются: смешная ситуация или печальная. Большинство проголосовало за второй вариант ответа.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелей интересной истории или ситуации, делитесь с нами фото и видео. Присылать материалы можно на наш Whats App +7-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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