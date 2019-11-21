Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-21T15:50:11+03:00

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За столом во врачебном кабинете жительница Новосибирска увидела врача. Ничего необычного, но его форма одежды расстроила девушку. Белый халат не сиял чистотой, больше всего пациентку поразила дыра на одежде.

— Поход к светилу неврологии. 11 поликлиника, Ленинский район. Никакого уважения к пациентам, рваный, грязный, халат, — написала сибирячка и отправила видео с врачом на страничку revizor.nsk в «Инстаграме».

Короткое видео было опубликовано, к нему прикреплен опрос. У читателей интересуются: смешная ситуация или печальная. Большинство проголосовало за второй вариант ответа.

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ИСТОЧНИК KP.RU