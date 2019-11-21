Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-21T13:41:39+03:00

Паразит оказалось может быть более опасен, чем все думали. Фото: https://mageric.org/

По данным исследователей, сибирская двуустка, вызывающая описторхоз, может серьезно воздействовать на ткани желчных протоков

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Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН подробно изучили сибирскую двуустку, которая широко распространена в бассейнах рек Обь и Иртыш. Этот червь вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени.

— Болезнь сопровождается воспалением и неоплазией желчных протоков, что является предраковым состоянием и может привести к одному из самых опасных осложнений — онкологии желчных протоков, холангиокарциноме, — сообщает издание «Наука в Сибири».

Этот вид онкологии особо опасен, так как даже после успешной операции человек не проживает дольше полугода.

Ученые говорят, что концерагенное влияние паразитов может вызвать повреждение ДНК, что в следствие и становится предраковым состоянием.

— Наши исследования показали: экскреторно-секреторный продукт двуустки значительно увеличивает скорость клеточной миграции и меняет ее тип на индивидуальный, присущий опухоли, при котором клетки перемещаются независимо друг от друга. Это говорит о приобретении ими злокачественных свойств, — отмечают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU