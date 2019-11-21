Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Между пациентами травматологического пункта возник конфликт. Для его урегулирования на место вызова прибыла группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
В травмпункте городской поликлиники Центрального района, поссорились двое мужчин. Один пытался упорядочить очередь, другой не хотел подчиняться его требованиям. Словесная перебранка на повышенных тонах сначала обросла ненормативной лексикой, а потом вслух и вовсе прозвучали угрозы лишения жизни.
Чтобы не допустить рукопашную, в конфликт вмешался охранник, дежуривший в учреждении. На подмогу он вызвал группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Приехавшие на вызов бойцы успокоили участников конфликта. Инициатор установления порядка в очереди остался ждать, а несогласный с очередностью был вынужден покинуть заведение.
ИСТОЧНИК KP.RU