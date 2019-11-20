Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей
В июле прошлого года щенок по кличке Бублик нашел дом. Его забрала семья из приюта «Кошкино лукошко». Тогда фотографии радостного питомца облетели многие паблики. Щенок из грустного малыши в одно мгновение превратился в самое счастливое создание на свете. Снимки на контрасте вызвали много эмоций у людей в соцсетях.
Пришло время рассказать о новых переменах. Прошло больше года, как же выглядит сегодня пес? Он существенно подрос, у него длинные лапы и такая же довольная мордочка.
— Теперь это не Бублик, а целый Бублище! — пишут зоозащитники.
Бублик рос... Фото: https://vk.com/cat_nsk
— Такой милаха, сразу видно, умный мальчик.
— Он сидел в клетке, а теперь валяется дома на диване. Это лучшее, что могло с ним случиться, — комментируют новые фото счастливого пса пользователи социальных сетей.
И стал красивым взрослым псом. Фото: https://vk.com/cat_nsk
Вот оно настоящее счастье. Фото: https://vk.com/cat_nsk
ИСТОЧНИК KP.RU