Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-20T19:39:36+03:00

Эти снимки сделаны с разницей около года. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Пес подрос и снова не изменяет себе: его не узнать

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В июле прошлого года щенок по кличке Бублик нашел дом. Его забрала семья из приюта «Кошкино лукошко». Тогда фотографии радостного питомца облетели многие паблики. Щенок из грустного малыши в одно мгновение превратился в самое счастливое создание на свете. Снимки на контрасте вызвали много эмоций у людей в соцсетях.

Пришло время рассказать о новых переменах. Прошло больше года, как же выглядит сегодня пес? Он существенно подрос, у него длинные лапы и такая же довольная мордочка.

— Теперь это не Бублик, а целый Бублище! — пишут зоозащитники.

Бублик рос... Фото: https://vk.com/cat_nsk

— Такой милаха, сразу видно, умный мальчик.

— Он сидел в клетке, а теперь валяется дома на диване. Это лучшее, что могло с ним случиться, — комментируют новые фото счастливого пса пользователи социальных сетей.

И стал красивым взрослым псом. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Вот оно настоящее счастье. Фото: https://vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU