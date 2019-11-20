2019-11-20T19:39:36+03:00
Дом. Семья

Неужели это Бублик: что стало со щенком-героем соцсетей

Пес подрос и снова не изменяет себе: его не узнать
Екатерина Иванова
Поделиться:
Эти снимки сделаны с разницей около года. Фото: https://vk.com/cat_nskЭти снимки сделаны с разницей около года. Фото: https://vk.com/cat_nsk
Изменить размер текста:

В июле прошлого года щенок по кличке Бублик нашел дом. Его забрала семья из приюта «Кошкино лукошко». Тогда фотографии радостного питомца облетели многие паблики. Щенок из грустного малыши в одно мгновение превратился в самое счастливое создание на свете. Снимки на контрасте вызвали много эмоций у людей в соцсетях.

Пришло время рассказать о новых переменах. Прошло больше года, как же выглядит сегодня пес? Он существенно подрос, у него длинные лапы и такая же довольная мордочка.

— Теперь это не Бублик, а целый Бублище! — пишут зоозащитники.

Бублик рос... Фото: https://vk.com/cat_nsk

Бублик рос... Фото: https://vk.com/cat_nsk

— Такой милаха, сразу видно, умный мальчик.

— Он сидел в клетке, а теперь валяется дома на диване. Это лучшее, что могло с ним случиться, — комментируют новые фото счастливого пса пользователи социальных сетей.

И стал красивым взрослым псом. Фото: https://vk.com/cat_nsk

И стал красивым взрослым псом. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Вот оно настоящее счастье. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Вот оно настоящее счастье. Фото: https://vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске 30 домов подключат к отоплению в ближайшие часы: но переночевать жителям лучше у друзей
Спортсмен разбил бутылку об голову девушки ради хайпа
«Удачно родила»: бывшая топ-менеджер избежала тюрьмы из-за маленькой дочки
Власти раздают обогреватели: 60 зданий в Новосибирске остались без тепла
Новосибирец в дырявых трусах и ушанке пробежался по центру города в минус 30
«В воспитательных целях»: экс-директор школы признался, что бил детей
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей