2019-11-18T08:06:47+03:00
Общество

«И пусть весь мир подождет»: новосибирцев возмутила автоледи, припарковавшаяся на трамвайных путях

Пассажирам и прохожим пришлось вручную убирать машину
Ульяна ДЖАНКОВА
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Автоледи припарковалась прямо на трамвайных путях. Фото: «Инцидент. Новосибирск»Автоледи припарковалась прямо на трамвайных путях. Фото: «Инцидент. Новосибирск»
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В Новосибирске пользователи соцсетей активно обсуждают водителя Honda Accord. Около дома №6 по улице Покрышкина автоледи не стала себя озадачивать с местом парковки и бросила свою машинку прямо на трамвайных путях. Об этом сообщают подписчики группы «Инцидент. Новосибирск».

Отойдя от удивления после увиденного, пассажиры и прохожие попытались вызвать хозяйку на диалог, пиная по колесам ее авто, но это было бесполезно. Пришлось всем поумерить гордость и вручную отодвинуть машину в сторону, чтобы трамвай смог наконец-то продолжить свое движение.

— Через несколько минут, когда все уехали, пришла водитель Honda Accord, посидела минут 10, развернулась и уехала, — сообщили очевидцы.

Пользователи соцсети возмутились такому поступку сибирячки.

— Спустить все колеса на будущее, чтоб головой думала, — предложили разъяренные мужчины. — Что это значит? Пусть весь мир подождет?

В Новосибирске автоледи припарковалась на трамвайных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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