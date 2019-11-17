2019-11-17T07:38:08+03:00
Общество

«Она смотрит на меня»: фото сосиски, похожей на удава, рассмешило соцсети

А вот парню, который ее купил, было невесело: продукт оказался испорченным
Татьяна СОЛОВОВА
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Многим показалось, что сосиска похожа на удава. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Многим показалось, что сосиска похожа на удава. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Забавное фото со своей неудачной покупкой новосибирец опубликовал в группе «Ревизорро Новосибирск»: парень рассказал, что ему достался испорченный продукт:

- Купил сосискy в тесте на центральном рынке. Больше не ногой в такие места! – написал сибиряк.

И если парню было совсем невесело и пришлось заново искать для себя перекус, то комментаторы в соцсетях повеселились вдоволь. Что вполне объяснимо: очень уж часть сосиски напоминала мордочку удава.

- Удав из мультфильма «38 попугаев»!

- Реально похож!

- Грустная сосиска.

- Если долго смотреть на сосиску,она начнёт смотреть на тебя!

- Сосиска сама в шоке!

- Она на меня смотрит!

- Какая смешная сосиска!

- Рынок и еда - две несовместимые вещи, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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