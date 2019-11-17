«Она смотрит на меня»: фото сосиски, похожей на удава, рассмешило соцсети
Забавное фото со своей неудачной покупкой новосибирец опубликовал в группе «Ревизорро Новосибирск»: парень рассказал, что ему достался испорченный продукт:
- Купил сосискy в тесте на центральном рынке. Больше не ногой в такие места! – написал сибиряк.
И если парню было совсем невесело и пришлось заново искать для себя перекус, то комментаторы в соцсетях повеселились вдоволь. Что вполне объяснимо: очень уж часть сосиски напоминала мордочку удава.
- Удав из мультфильма «38 попугаев»!
- Реально похож!
- Грустная сосиска.
- Если долго смотреть на сосиску,она начнёт смотреть на тебя!
- Сосиска сама в шоке!
- Она на меня смотрит!
- Какая смешная сосиска!
- Рынок и еда - две несовместимые вещи, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU