2019-11-15T15:18:08+03:00
Происшествия

Доллар по 35 рублей: новосибирцев разводят на деньги «элитные» мошенники

Аферисты предлагают выгодно приобрести валюту на бирже и вложиться в нефть
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мошенники уверяют, что представляют компанию, работающую на бирже.Мошенники уверяют, что представляют компанию, работающую на бирже.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Современные мошенники нащупали новую форму наживы. Они соблазняют собеседников выгодными сделками на бирже. Раньше приглашали доверчивых людей в офис с компьютерами, и жертвы развода теряли сотни тысяч рублей.

Теперь злоумышленники обходятся телефонными звонками. Такой звонок поступил и сотруднику КП-Новосибирск. Абонент, который представился Артемом, предложил открыть в интернете сайт с программой для торгов, внести стартовую сумму и выгодно купить нефть.

«Наш головной офис – в Великобритании» - мошенник не знал, что разговор с ним записывают. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Сегодня у нас и завтра последний день акции: льготный курс пополнения на счет. Один доллар – это 35 рублей. Вы можете войти в рынок с депозитом в тысячу долларов за 35 тысяч рублей. Почему это происходит? Потому что наша компания выделила бюджет дополнительный, чтобы наши клиенты могли войти в рынок как партнеры и могли сотрудничать с нами с большим объемом денег, открывать больше сделок и зарабатывать больше, - разрекламировал сервис Артем.

Собеседники предлагают купить доллары за полцены.

Собеседники предлагают купить доллары за полцены.

Абонент заверил, что представляет серьезную компанию, много лет работающую на бирже. Сказал, что головной офис предприятия находится в Великобритании. Он настойчиво рекомендовал сделать вклад, но вопросы собеседника заставили его растеряться. Когда зашла речь об адресе компании, он бросил трубку.

Напомним, поверив подобным мошенникам, новосибирская пенсионерка потеряла около полутора миллионов рублей.

«Она протупила, вот такая котовасия», - лже-трейдеры вытащили у пенсионерки полтора миллиона рублей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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