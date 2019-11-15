«Надо было тогда и наклейки содрать»: таксист после ДТП скрутил номера с авто и сбежал

15 Нояб. 08:21 2019-11-15T08:21:42+03:00

Водитель после аварии скрутил у машины номера и скрылся, бросив авто. Фото: «АСТ-54»

Мужчина на машине чуть было не заехал в кафе

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На Краснояровском шоссе возле остановки «Магазин», седан KIA Rio чуть было не заехал в кафе. Его остановил забор. На машине были логотипы такси «Uber». От удара у КIA выбило правое переднее колесо, завернуло крыло и помяло заднюю дверь. По всей видимости водитель авто не пострадал. После аварии он скрутил номера и убежал. Об этом сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Надо было тогда и наклейки содрать с дверей, — прокомментировали ДТП подписчики паблика. — А что дальше? Внешность поменяет?

— Зачем ему номера-то? Надо было магнитолу забрать, — посоветовали сибиряки.

— Там поворот крутой идет. Кто не знает эту дорогу и едут с большим превышением, заканчивают свой путь именно так, — прояснили ситуацию водители.

ИСТОЧНИК KP.RU