«Надо было тогда и наклейки содрать»: таксист после ДТП скрутил номера с авто и сбежал
На Краснояровском шоссе возле остановки «Магазин», седан KIA Rio чуть было не заехал в кафе. Его остановил забор. На машине были логотипы такси «Uber». От удара у КIA выбило правое переднее колесо, завернуло крыло и помяло заднюю дверь. По всей видимости водитель авто не пострадал. После аварии он скрутил номера и убежал. Об этом сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Надо было тогда и наклейки содрать с дверей, — прокомментировали ДТП подписчики паблика. — А что дальше? Внешность поменяет?
— Зачем ему номера-то? Надо было магнитолу забрать, — посоветовали сибиряки.
— Там поворот крутой идет. Кто не знает эту дорогу и едут с большим превышением, заканчивают свой путь именно так, — прояснили ситуацию водители.
ИСТОЧНИК KP.RU