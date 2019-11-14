2019-11-14T20:15:44+03:00
Общество

«Замерзла и хотела погреться»: ласковую кошку покалечило, когда она залезла под машину

Теперь лечением животного занимаются волонтеры
Алена КУЛЕШОВА
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Скорее всего, кошечка хотела погреться у мотора и забралась под автомобиль. Фото: «Кошкино лукошко»Скорее всего, кошечка хотела погреться у мотора и забралась под автомобиль. Фото: «Кошкино лукошко»
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Волонтеры из новосибирского приюта для животных «Кошкино лукошко» спасают кошку с серьезным переломом задней лапы. Животному требуется длительное лечение в ветеринарной клинике.

— Скорее всего, кошечка хотела погреться у мотора и забралась под автомобиль. А водитель ее просто не заметил, когда начал движение. Из-за этого бедняжка и получила такие травмы: ее могло просто намотать на колесо. Кошку уже со сломанной лапкой нашли около своего дома пожилые женщины, которые часто подкармливают там бездомных животных, и позвонили волонтерам. Так Жужа и оказалась у нас, — рассказала КП-Новосибирск Алена Святова, директор приюта. — Когда мы ее привезли в ветклинику, мы даже не знали кот это или кошка, поэтому в медицинской карточке в качестве клички указали что-то вроде «Зверюшка» или «Животинка». А когда нам уже объявили ее пол, решили назвать Жужей.

Сломанная кость на ее лапке сильно повредила мышцы. Фото: «Кошкино лукошко»

Сломанная кость на ее лапке сильно повредила мышцы. Фото: «Кошкино лукошко»

Сейчас кошке требуется серьезное лечение: она истощена и находится в тяжелом состоянии. Сломанная кость на ее лапке сильно повредила мышцы, поэтому Жуже потребуется дорогостоящая операция, чтобы она снова могла ходить. И после этого кошечке еще придется некоторое время оставаться под наблюдением врачей.

— Она очень ласковая девочка, совсем не боится людей — даже тянется к ним. Скорее всего, она раньше была домашней кошкой, но оказалась на улице, — рассказала Алена Святова. — На вид ей три-четыре года. Хоть Жужа и чувствует себя не очень уютно из-за боли, но не проявляет никакой агрессии, пару раз, мы даже слышали, как она мурчит. Хотя обычно животные в таком стрессовом состоянии ведут себя совсем иначе. Но она как будто бы понимает, что мы хотим ей помочь и не причиним вреда. Я надеюсь, что когда она окрепнет после лечения, мы сможем найти ей достойного хозяина и хороший дом.

Если вы хотите помочь Жуже, вы можете перевести средства на карту «Сбербанка» под номером 4276 4418 2902 4921.

ИСТОЧНИК KP.RU

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