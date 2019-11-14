«Слишком откровенно»: в Новосибирске учительница запретила школьнице носить блузку из-за декольте

14 Нояб. 19:48 2019-11-14T19:48:59+03:00

Девочка после уроков вернулась домой в слезах, но ее мама уверена, что в наряде девочки ничего предосудительного не было

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Неприятная история произошла с семиклассницей в одной из новосибирских школ. Девочке купили белую блузку с коротким рукавом, но вот в школу ученица надела ее всего лишь раз. Как оказалось, учительница запретила ей носить обновку на уроки.

- Представляете, дочка приходит домой вся в слезах и рассказывает, что учительница русского языка и литературы отругала ее за блузку, - рассказывает мама девочки. - Сказала, что декольте у нее слишком глубокое. Но там такая блузка, что ничего лишнего не видно. Ничего предосудительного лично я в этом наряде не вижу!

Однако девочка из-за этой истории сильно переживала, и больше эту блузку в школу не надевала.

- Для меня реакция учительницы была удивительной. Порой в школу заходишь, и учеников от взрослых не отличишь: с ярким макияжем, крашенными волосами. А тут - безобидная блузка, - считает мама школьницы. - Думаю, это предвзятое отношение к моей дочке!

ИСТОЧНИК KP.RU