«Слишком откровенно»: в Новосибирске учительница запретила школьнице носить блузку из-за декольте
Неприятная история произошла с семиклассницей в одной из новосибирских школ. Девочке купили белую блузку с коротким рукавом, но вот в школу ученица надела ее всего лишь раз. Как оказалось, учительница запретила ей носить обновку на уроки.
- Представляете, дочка приходит домой вся в слезах и рассказывает, что учительница русского языка и литературы отругала ее за блузку, - рассказывает мама девочки. - Сказала, что декольте у нее слишком глубокое. Но там такая блузка, что ничего лишнего не видно. Ничего предосудительного лично я в этом наряде не вижу!
Однако девочка из-за этой истории сильно переживала, и больше эту блузку в школу не надевала.
- Для меня реакция учительницы была удивительной. Порой в школу заходишь, и учеников от взрослых не отличишь: с ярким макияжем, крашенными волосами. А тут - безобидная блузка, - считает мама школьницы. - Думаю, это предвзятое отношение к моей дочке!
ИСТОЧНИК KP.RU