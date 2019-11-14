«Вот сволочи!»: сатанисты на Хэллоун напоили кота химией

14 Нояб. 17:34 2019-11-14T17:48:08+03:00

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Новосибирские зоозащитники спасают кота с серьезными химическими ожогами. У волонтеров есть страшная версия по поводу того, откуда у животного могли появиться подобные травмы: они предполагают, что черный кот стал жертвой сатанистов, проводящих различные ритуалы, связанные с «темной магией».

— Сначала мы подумали, что кот просто слизывал химию и обжог язык. Но потом нашли другой вариант развития событий. Дело в том, что на шее и груди между лап у него видны кровавые дорожки. Следы потеков этой непонятной ядовитой жидкости, которая стекала от области рта на лапы. И к нам в голову пришло только одно, — пишут волонтеры в своей группе Вконтакте «Дари Добро Помощь бездомным животным Новосибирск». — Кота пытались напоить химией. Обожжена губа и уже начался некроз языка. С пищеводом все нормально. Мы думаем, совпадение это или нет? Ведь две недели назад был Хэллоуин: день, когда животных черной масти сатанисты и прочие чернокнижные сектанты используют для своих злобных ритуалов. У нас просто нет слов… Ну не может же быть так, что кот сам выпил этой отравы и еще весь ею облился?

На теле животного остались серьезные повреждения. Фото: «Дари Добро Помощь бездомным животным Новосибирск»

По словам зоозащитников, кот к людям привык, значит, уже имел с ними дело ранее. Но при попытке дотронуться до него руками, животное вздрагивает и начинает защищаться. На его теле явно видны следы химического ожога: ядовитый раствор стекал изо рта, в сторону поврежденной им губы. На шее под мордой и на груди так же видны следы стекания ядовитой жидкости вниз к животу и на лапы. Создается впечатление, что животное было подвешено вверх головой. Все лапы серьезно повреждены, в основном внутренние поверхности конечностей. Одна передняя лапа со рваной раной — видимо от капкана или другого подобного предмета.

Теперь коту требуется серьезное лечение. Ему предстоит ампутация одной конечности, если найдется донор крови для кота группа А. Волонтеры утверждают, что у животного отличный иммунитет и умирать он совсем не готов. Если вы хотите помочь этому коту, вы можете перечислить средства на карту «Сбербанка» под номером 4276 8440 2008 3002.

ИСТОЧНИК KP.RU