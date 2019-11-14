Вы точно не пропустите автобус: на Яндекс.Картах сибиряки могут увидеть, когда приедет транспорт

14 Нояб. 16:44 2019-11-14T16:44:46+03:00

Теперь люди смогут не только увидеть, где едет нужный транспорт, но и понять, когда именно он прибудет к вашей остановке.

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В мобильном приложении Яндекс.Карты появилась новая функция: с помощью нее сибиряки смогут не только увидеть, где едет нужный транспорт, но и понять, когда именно он прибудет к их остановке, а также сохранить саму остановку или весь маршрут в разделе «избранное» .

— Жители Новосибирска каждый месяц строят 120 тысяч маршрутов в приложении Яндекс.Карты — мы хотим, чтобы им было удобнее смотреть, как добраться до нужных организаций и интересных мест. Сейчас в городах становится все больше способов передвижения, и в них все сложнее ориентироваться, — говорит руководитель Яндекс.Карт Олег Левчук. — Поэтому мы активно развиваем транспортные сценарии и перенесли в Карты основные возможности Транспорта — так пользователи сэкономят время и не будут переключаться между приложениями.

Специально к вышедшим обновлениям, аналитики определили, какими остановками и маршрутами больше всего пользуются новосибирцы.

Специалисты составили топ- 5 самых популярных остановок в Новосибирске по данным Яндекс.Карт: Метро Речной вокзал, Метро Площадь Маркса ,Жилмассив, Дом Ленина, Инструментальный завод. А самыми популярными маршрутами общественного транспорта в Новосибирске стали автобусы №5, №96, №18 и трамваи №15 и №18

Теперь, если вы захотите построить свой маршрут — Карты предложат вам разные варианты. И посмотреть их все можно будет на одном экране. Это позволит сразу сравнивать их и понимать, на чем быстрее доехать до нужной точки: на машине, общественном транспорте, такси, велосипеде или пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU