2019-11-14T13:03:53+03:00
Происшествия

«Он выл от боли и не мог спастись»: привязанного пса разорвала свора собак

Как говорят сибиряки, животные держат в страхе целый квартал уже несколько месяцев
Никита МАНЬКО
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арчи был любимым псом семьи. Фото: личный архив.арчи был любимым псом семьи. Фото: личный архив.
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Жители двухэтажки в посёлке Ложок пожаловались на агрессивных собак, которых держат на соседней ферме. Они выложили фото пса, убитого опасными животными, в сообществе «Подслушано в Искитиме» и рассказали свою историю.

Оказывается, конфликт фермера и жителей многоэтажки на улице Саратовская, 2а длится уже несколько месяцев. Как рассказывают местные, три пса живут на соседней ферме и постоянно гуляют без привязи. Животные свободно заходят на детскую площадку и во двор дома, где нападают на других собак и кидаются на людей. Два дня назад их вылазка закончилась трагедий: животную разорвали собаку сибирячки Елены Веретенниковой.

Одна из собак, разорвавших Арчи. Фото: личный архив.

Одна из собак, разорвавших Арчи. Фото: личный архив.

- Пёс Арчи был любимцем всей семьи, год назад мы взяли его щенком, откармливали из бутылочки. Вчера пёс остался на привязи, сосед слышал ночью сильный лай. Утром мы вернулись из больницы и обнаружили в сугробе разораванного Арчи, вся шея у него была мокрая - видимо, собака сильно рвалась с привязи и страдала от сильной боли.

Но хозяин псов, разорвавших Арчи, ведет себя, по словам соседей, будто ничего не случилось:

- Хозяину этих собак по барабану, хотя это уже третья загрызенная жертва. Первой была моя собака – её тоже погрызли, но она ушла вся в крови и не вернулась. Потом у соседей загрызли пса насмерть, и сейчас вот эта, а потом пойдут дети и взрослые. Когда до этого дойдёт, тогда полиция и будет разбираться – ужас как страшно, с работы боишься идти», – рассказала одна из местных жительниц.

Убитого пса нашли дети. Фото: личный архив.

Убитого пса нашли дети. Фото: личный архив.

В администрации города Искитима подтвердили: несколько жителей звонили и жаловались на агрессивных собак, им дали телефон отлова. Как чиновники уточнили в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск, ежегодный контракт по отлову и содержанию бездомных животных заключён с приютом «Созвездие сибирских псов».

- Жители могут обратиться к нам с проблемой безнадзорных и агрессивных животных, но с этого адреса заявки пока не поступали. Исходя из опыта работы, я бы посоветовал обращаться к участковому. Он может выяснить у хозяина – почему тот отпускает собак, – рассказали «КП-Новосибирск» в искитимском приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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