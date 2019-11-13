Стала известна судьба подростка с родинкой, пропавшего в Новосибирске
Поиски парня с родинкой, который пропал вечером 10 ноября, завершены. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Парень, как и обещал, вернулся через два дня после своего исчезновения.
Напомним, 17-летний житель Заельцовского района ушел из дома по адресу Красный проспект, 99 и перестал выходить на связь с родственниками. Также молодой человек удалил фотографии со страницы «ВКонтакте». Среди примет, родные говорили о родинке на лице.
Знакомые подростка сообщили КП-Новосибирск, что подросток перед уходом написал маме, что вернется через два дня. Но ее это не успокоило и она бросила клич о помощи. Знакомые уверяли, что парня сложный характер.
— Нет единого мнения о нем, все по-разному относятся к нему, — рассказал КП-Новосибирск знакомый пропавшего.
Где все эти дни был подросток и что делал, неизвестно.
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«Написал маме, что вернется через 2 дня»: в Новосибирске пропал подросток с родинкой.
Молодой человек удалил информацию на странице «ВКонтакте» и ушел из дома. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU