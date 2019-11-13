Стала известна судьба подростка с родинкой, пропавшего в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-13T08:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски парня с родинкой, который пропал вечером 10 ноября, завершены. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Парень, как и обещал, вернулся через два дня после своего исчезновения.

Напомним, 17-летний житель Заельцовского района ушел из дома по адресу Красный проспект, 99 и перестал выходить на связь с родственниками. Также молодой человек удалил фотографии со страницы «ВКонтакте». Среди примет, родные говорили о родинке на лице.

Знакомые подростка сообщили КП-Новосибирск, что подросток перед уходом написал маме, что вернется через два дня. Но ее это не успокоило и она бросила клич о помощи. Знакомые уверяли, что парня сложный характер.

— Нет единого мнения о нем, все по-разному относятся к нему, — рассказал КП-Новосибирск знакомый пропавшего.

Где все эти дни был подросток и что делал, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Написал маме, что вернется через 2 дня»: в Новосибирске пропал подросток с родинкой.

Молодой человек удалил информацию на странице «ВКонтакте» и ушел из дома. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU