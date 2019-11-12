«Это просто ужас»: на трассе под Новосибирском скорая помощь врезалась в КамАЗ

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-12T16:05:38+03:00

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Утром 12 ноября на трассе Р254 под Новосибирском произошла авария. Там машина скорой помощи столкнулась со спецавтомобилем дорожной службы. В ДТП пострадали два человека.

— Сегодня около 10 часов утра на автодороге Иртыш произошло столкновение автомобиля скорой помощи со стоящим автомобилем КамАЗ. Установлено, что скорая помощь везла жительницу Венгеровского района в Новосибирск, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В ДТП пострадали два человека: фельдшер и пациентка скорой помощи. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Последствия произошедшего сняли на видео автомобилисты. Позже ролик попал в сеть. В комментариях под постом об аварии в паблике «АСТ-54» многие люди написали о том, что в подобных ситуациях больше всего беспокоит состояние здоровья пациента.

— При такой погоде аварии — стандартное явление.

— В такой ситуации больше всего пациенту жалко.

— Ехал там сегодня, на этой трассе действительно гололед жуткий, — пишут люди.

Скорая помощь пострадала в аварии под Новосибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU